Gold-Rally bekommt einen Dämpfer - warum Newmont trotzdem bei Nevadas Explorern einsteigt und Barrick 20 Bohrgeräte losschickt

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Am Freitag bekam die Gold-Rally einen kräftigen Dämpfer: Der Goldpreis brach nach Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zeitweise um mehr als drei Prozent ein und fiel auf rund 4.567 US-Dollar je Unze. Doch während kurzfristige Händler wieder über Zinsen diskutieren, zeichnet die Goldindustrie ein bemerkenswert anderes Bild. Newmont (ISIN: US6516391066) hat sich gerade den Einstieg in ein weiteres Explorationsprojekt in Nevada gesichert. Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) lässt gleichzeitig allein bei Fourmile inzwischen 20 Bohrgeräte arbeiten. Und Goldman Sachs veröffentlichte ausgerechnet am Freitag eine neue Analyse, nach der Gold bis Jahresende auf 4.900 US-Dollar steigen könnte. Für kleinere Explorer stellt sich deshalb eine interessante Frage: Was wiegt langfristig schwerer - der nächste Zinsentscheid oder die Suche der großen Goldkonzerne nach den Lagerstätten von morgen? In Nevada könnte die Antwort gerade unter der Erde entstehen.

Gold verliert drei Prozent - Goldman Sachs sieht trotzdem 4.900 Dollar

Der Rücksetzer vom Freitag zeigt, wie nervös der Goldmarkt derzeit ist. Fed-Chef Kevin Warsh machte in Jackson Hole deutlich, dass die Inflation noch nicht überzeugend auf dem Weg zum Zwei-Prozent-Ziel sei. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg daraufhin am Markt deutlich an. Gold fiel zeitweise auf 4.567,23 US-Dollar je Unze und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 20. August. Das klingt zunächst nach einem abrupten Ende der Rally. Doch Goldman Sachs kommt zu einer anderen Einschätzung. Die Investmentbank erwartet Gold zum Jahresende bei 4.900 US-Dollar je Unze. Dabei ist weniger der nächste Zinsschritt entscheidend als ein struktureller Käufer: die Zentralbanken. Goldman schätzt, dass sie 2026 durchschnittlich rund 50 Tonnen Gold pro Monat erwerben werden. Vor 2022 waren es durchschnittlich lediglich 17 Tonnen. Im Juni erreichte das von Goldman geschätzte Kaufvolumen auf saisonbereinigter Dreimonatsbasis sogar 100 Tonnen pro Monat. Gold hat seit seinem Tief Mitte Juli bereits rund 15 Prozent zugelegt - trotz des jüngsten Rückschlags.

Während Gold schwankt, sichert sich Newmont das nächste Nevada-Projekt

Noch interessanter für den Explorationssektor ist deshalb, was die großen Produzenten abseits des Goldcharts tun. Newmont arbeitet mit Headwater Gold (ISIN: CA4221071026) an einem weiteren Projekt in Nevada. Am 13. August meldete Headwater ein neues Earn-in-Abkommen für das zu 100 Prozent gehaltene Jupiter-Projekt im Walker-Lane-Gürtel. Jupiter umfasst 352 nicht patentierte Bergbauclaims auf rund 7.000 Acres beziehungsweise 2.800 Hektar. Nach Angaben von Headwater handelt es sich um ein großflächiges, bislang in der Tiefe weitgehend ungetestetes epithermales Goldsystem. Zunächst sollen detaillierte Kartierungen, Oberflächenproben und geophysikalische Untersuchungen die Bohrziele verfeinern; erste Bohrungen sind für Ende 2026 oder Anfang 2027 vorgesehen. Bemerkenswert ist vor allem, dass Jupiter nicht isoliert steht: Newmont und Headwater arbeiten bereits bei weiteren Projekten zusammen. Die Botschaft für den Explorationsmarkt ist damit interessant - ein Goldgigant wartet nicht darauf, dass andere sämtliche frühen Risiken übernehmen, sondern positioniert sich bereits in einer deutlich früheren Entwicklungsphase.

Barrick geht noch einen Schritt weiter: 20 Bohrgeräte bei Fourmile

Wie aggressiv große Goldkonzerne ihre Pipeline in Nevada ausbauen, zeigt Barrick. Beim Fourmile-Projekt waren im zweiten Quartal inzwischen 20 Bohrgeräte gleichzeitig aktiv. Ein großer Teil der Arbeiten dient der Umwandlung und besseren Abgrenzung der Ressource für eine für 2028 geplante Vormachbarkeitsstudie. Zusätzlich laufen Explorationsbohrungen auf nördliche Erweiterungen. Parallel soll die Entwicklung des Bullion-Hill-Zugangs anlaufen. Barrick bezeichnet Fourmile weiterhin als Projekt mit dem Potenzial für einen eigenständigen Tier-One-Gold-Asset. Der entscheidende Punkt: Das geschieht nicht in irgendeinem frühen Goldmarkt. Barrick meldete im zweiten Quartal Umsätze von 5,29 Milliarden US-Dollar, 44 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Selbst in einer Phase hoher Goldpreise fließt also erhebliches Kapital zurück in Exploration und Projektentwicklung.

1,95 Milliarden Dollar machen aus Nevada einen fast 100-Millionen-Unzen-Komplex

Noch deutlicher wurde die strategische Bedeutung Nevadas durch die jüngste Einigung zwischen Barrick und Newmont. Barrick bringt Fourmile in das gemeinsame Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture ein, Newmont die Projekte Mike und Fiberline. Newmont zahlt Barrick dafür einen Ausgleich von 1,95 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden sämtliche offenen Streitigkeiten rund um das Joint Venture beigelegt und Newmont gab seine Zustimmung zu Barricks geplantem Börsengang der nordamerikanischen Goldaktivitäten. Nach Barricks Angaben entsteht durch die Einbringung der zusätzlichen Projekte ein Goldkomplex mit annähernd 100 Millionen Unzen. Damit wird sichtbar, worum es den großen Produzenten geht: nicht nur um die Optimierung heutiger Minen, sondern um die Kontrolle ganzer Distrikte und langfristiger Entwicklungspipelines.

Warum große Goldkonzerne kleine Explorer brauchen

Der Hintergrund ist simpel: Eine Goldmine kann nur verkaufen, was zuvor entdeckt, abgegrenzt, genehmigt und entwickelt wurde. Selbst hohe Goldpreise lösen das langfristige Problem nicht, dass Produzenten ihre geförderten Reserven ersetzen müssen. Exploration bleibt deshalb ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Wege: Die großen Unternehmen suchen selbst - wie Barrick mit seinen 20 Bohrgeräten bei Fourmile - oder sie beteiligen sich über Partnerschaften und Earn-in-Strukturen an Projekten kleinerer Unternehmen, wie Newmont bei Headwater. Das bedeutet keineswegs, dass jeder Nevada-Explorer irgendwann einen Major als Partner findet. Es zeigt aber, welche Art von Projekten große Konzerne beobachten: geologisch interessante Systeme in etablierten Bergbauregionen, bei denen Exploration neues Potenzial erschließen könnte.

Und genau jetzt läuft bei North Peak der Bohrer

Damit wird die aktuelle Phase bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) interessant. Das Unternehmen hat am 10. August sein Bohrprogramm 2026 auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Prospect Mountain Mine Complex im Eureka County gestartet. Die erste große Reverse-Circulation-Anlage arbeitet bereits. Eine zweite kleinere RC-Anlage und eine Diamantbohranlage sollen laut Unternehmensplanung im September hinzukommen. Insgesamt umfasst die Kampagne rund 7.000 Meter beziehungsweise 22.966 Fuß und soll bis November laufen. Diese Zahl ist wichtig, weil die ursprüngliche Pressemitteilung versehentlich 7.000 Fuß genannt hatte; North Peak korrigierte die Angabe noch am selben Tag offiziell auf 7.000 Meter. Insgesamt sollen fünf unterschiedliche Zielgebiete untersucht werden. Einige davon werden erstmals gebohrt, andere bauen auf Erkenntnissen aus den Kampagnen 2024 und 2025 auf.

Newmont setzt auf ein ungetestetes System - North Peak will ebenfalls tiefer schauen

Hier entsteht eine interessante Parallele, ohne dass man die Projekte geologisch gleichsetzen sollte. Headwater beschreibt Jupiter als großes epithermales System, das in der Tiefe noch weitgehend ungetestet ist. Auf Prospect Mountain will North Peak seinerseits erstmals eines seiner wichtigsten tieferen Ziele mit Diamantbohrungen untersuchen: die sogenannte Sulphide Anomaly. Diese wurde zuvor mit geophysikalischen Untersuchungen identifiziert. Das Unternehmen untersucht auf Prospect Mountain unterschiedliche Mineralisierungsstile, darunter Carlin-artige Gold-Silber-Mineralisierung sowie Carbonate-Replacement- und porphyrbezogene Systeme. Entscheidend ist aber, was bislang nicht bekannt ist: Für Prospect Mountain existiert derzeit keine Mineralressourcen- oder Reservenschätzung. Eine geophysikalische Anomalie ist keine Lagerstätte. Genau deshalb besitzen die kommenden Diamantbohrungen so große Bedeutung - sie müssen zeigen, was sich hinter dem geophysikalischen Signal tatsächlich verbirgt.

Der historische Eureka-Distrikt bekommt einen modernen Test

Der Reiz von Prospect Mountain liegt dabei in der Kombination aus Historie und moderner Exploration. Das Projekt befindet sich im historischen Eureka-Bergbaudistrikt Nevadas und verfügt über alte Untertagebaue und bekannte Mineralisierung. North Peak versucht jedoch nicht einfach, den historischen Bergbau wiederzubeleben. Die eigentliche Explorationsidee besteht darin, mit moderner Geophysik, Geochemie und neuen Bohrungen Bereiche zu untersuchen, die früher nicht oder nur eingeschränkt getestet wurden. Genau das macht die aktuelle Kampagne zum entscheidenden Test der Investmentthese: Historische Bergbauaktivität zeigt, dass Mineralisierung vorhanden war. Sie beweist aber weder Größe noch Gehalt noch Wirtschaftlichkeit eines heute potenziell relevanten Systems. North Peak muss diese Fragen mit neuen Daten beantworten. Die Gesellschaft weist selbst ausdrücklich darauf hin, dass es derzeit keine Mineralressourcen oder Mineralreserven für Prospect Mountain gibt und dass Mineralisierung auf benachbarten Grundstücken nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das eigene Projekt erlaubt.

Das eigentliche Signal kommt nicht vom Goldpreis

Damit bekommt der Drei-Prozent-Einbruch bei Gold vom Freitag eine andere Perspektive. Für Trader kann entscheidend sein, ob Gold morgen bei 4.500 oder 4.700 US-Dollar steht. Für die langfristige Strategie eines Bergbaukonzerns ist entscheidender, welche Projekte in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren neue Unzen liefern können. Goldman Sachs sieht die strukturelle Nachfrage der Zentralbanken weiterhin als wichtigen Treiber und erwartet 4.900 US-Dollar bis Jahresende. Gleichzeitig investiert Newmont über Partnerschaften in frühe Nevada-Exploration und Barrick lässt bei Fourmile 20 Bohrgeräte laufen. Keiner dieser Punkte garantiert, dass Gold weiter steigt oder dass ein bestimmter Explorer erfolgreich sein wird. Zusammen zeigen sie jedoch, dass die Branche ihre langfristige Nevada-Strategie wegen eines kurzfristigen Goldpreisrücksetzers nicht stoppt.

20 Bohrgeräte bei Barrick - bei North Peak könnten wenige Löcher entscheidend sein

Natürlich liegen zwischen Barrick und einem Junior-Explorer Welten. Barrick kann 20 Bohrgeräte gleichzeitig auf Fourmile einsetzen, weil dort bereits ein weit fortgeschrittenes Projekt systematisch weiterentwickelt wird. Bei North Peak befindet sich Prospect Mountain in einer deutlich früheren Phase. Genau deshalb kann der Informationsgewinn einzelner Bohrungen relativ groß sein. Die laufende Kampagne muss zeigen, ob bekannte Mineralisierung erweitert werden kann, ob neue Zielbereiche funktionieren und insbesondere, was hinter der tieferen Sulphide Anomaly steckt. Positive Resultate würden noch keine Mine schaffen; schwache Resultate könnten einzelne geologische Modelle dagegen schnell infrage stellen. Für Anleger ist das die typische Asymmetrie früher Exploration: großes geologisches Potenzial auf der einen Seite, erhebliches Entdeckungs- und Entwicklungsrisiko auf der anderen.

Die Gold-Rally schwankt - Nevadas Bohrer laufen weiter

Der Freitag hat gezeigt, dass selbst Gold oberhalb von 4.500 US-Dollar innerhalb weniger Stunden kräftig korrigieren kann. Gleichzeitig zeigt das Verhalten der Branche, warum der Blick allein auf den Tagespreis zu kurz greifen könnte. Goldman Sachs erwartet trotz der erhöhten Volatilität 4.900 US-Dollar zum Jahresende. Newmont sichert sich Zugang zu einem weiteren frühen Explorationsprojekt in Nevada. Barrick arbeitet bei Fourmile mit 20 Bohrgeräten und bringt das Projekt in einen nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Nevada-Komplex ein. Und auf Prospect Mountain hat die entscheidende Arbeit gerade erst begonnen. Ob sich daraus für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) tatsächlich ein größerer Explorationsfortschritt entwickelt, wird nicht Goldman Sachs entscheiden und auch nicht der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve - sondern das Gestein, das die laufenden Bohrungen in den kommenden Monaten aus Nevada an die Oberfläche bringen.

Quellen:

Gold drops 3% as Fed's Warsh comments lift rate hike bets - Reuters

https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-fed-chief-warshs-jackson-hole-speech-looms-2026-08-28/

Gold Is Forecast to Climb as Central Banks Buy the Precious Metal - Goldman Sachs

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

Headwater Gold Signs New Earn-In Agreement with Newmont on the Jupiter Project, Nevada - Headwater Gold

https://headwatergold.com/2026/headwater-gold-signs-new-earn-in-agreement-with-newmont-on-the-jupiter-project-nevada/

Jupiter Project - Headwater Gold

https://headwatergold.com/jupiter-project/

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results - Barrick Mining

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture - Newmont

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, Eureka, Nevada - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/308833/North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

Correction From Source: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign - North Peak Resources

https://www2.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

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ISIN: CA6614441096

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