21 Millionen Tonnen Seltene Erden: Warum Lynas auf Brasilien setzt - und St George Mining in den Fokus rückt

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Brasilien besitzt einen Rohstoffschatz, dessen industrielle Bedeutung erst allmählich sichtbar wird. Der US Geological Survey schätzt die Seltene-Erden-Reserven des Landes auf 21 Millionen Tonnen, gemessen als Oxidäquivalent. Nur China verfügt mit 44 Millionen Tonnen über größere nationale Reserven.

Bei der Förderung ist der Abstand wesentlich größer: Für 2025 veranschlagt die Behörde Brasiliens Produktion auf lediglich 2.000 Tonnen, gegenüber 270.000 Tonnen in China. Diese Gegenüberstellung erklärt das Interesse internationaler Unternehmen. Brasilien bietet erhebliches Potenzial, doch zwischen Lagerstätte und verlässlicher Lieferung liegt anspruchsvolle Entwicklungsarbeit.

Lynas sucht zusätzliche Rohstoffquellen

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) will Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) übernehmen und damit Zugang zum Caldeira-Projekt in Minas Gerais erhalten. Die angekündigte Aktientransaktion bewertet Meteoric mit rund 968 Millionen australischen Dollar. Ihr Abschluss steht noch aus.

Der Schritt zeigt, dass auch etablierte Produzenten zusätzliche Lagerstätten benötigen, um ihre Versorgung langfristig auszubauen. Für brasilianische Entwickler entsteht dadurch größere Aufmerksamkeit. Eine mögliche Übernahme anderer Unternehmen lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Für Anleger verschiebt sich der Blick auf eine grundlegende Frage: Welche Projekte können geeignete Rohstoffe tatsächlich in wettbewerbsfähige Produkte für internationale Kunden verwandeln?

Serra Verde und Viridis zeigen unterschiedliche Wege

USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) hat seinen Zusammenschluss mit Serra Verde bereits abgeschlossen. Der brasilianische Betrieb Pela Ema produziert seit Januar 2024 und wird weiter optimiert und ausgebaut. Seine Einbindung soll Rohstoffgewinnung mit nachgelagerten Verarbeitungsschritten und Magnetfertigung verbinden.

Viridis Mining and Minerals (ISIN: AU0000190829) verfolgt mit Colossus einen weiteren Ansatz. Solvay (ISIN: BE0003470755) kündigte im Juni eine Absichtserklärung an, nach der brasilianische Rohstoffe ab 2028 den französischen Verarbeitungsstandort La Rochelle versorgen sollen.

Die endgültige Liefervereinbarung muss noch ausgearbeitet werden. Dennoch verdeutlicht dieser Ansatz, worauf es ankommt: Neue Minen benötigen industrielle Anschlussmöglichkeiten. Die Trennung der einzelnen Elemente und die Herstellung geeigneter Materialien entscheiden mit darüber, welchen wirtschaftlichen Wert eine Lagerstätte entfalten kann.

MP Materials liefert den US-Vergleich

MP Materials (ISIN: US5533681012) betreibt Mountain Pass in Kalifornien und baut eine integrierte amerikanische Lieferkette aus. Seine 2025 angekündigte Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium umfasst eine zehnjährige Preisuntergrenze von 110 US-Dollar je Kilogramm für bestimmte NdPr-Produkte.

Die Vereinbarung unterstreicht die Bedeutung planbarer Erlöse beim Aufbau zusätzlicher Kapazitäten. Diese Absicherung gilt jedoch für MP Materials. Brasilianische Entwickler müssen eigene Finanzierungs- und Abnahmelösungen schaffen.

St George: große Ressource und ein zweites strategisches Metall

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá ebenfalls ein Projekt in Minas Gerais. Die im August 2026 aktualisierte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid, bei einem Cut-off von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Davon gehören 75,2 Millionen Tonnen zu den höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Das schafft eine breitere Grundlage für Minenplanung, metallurgische Untersuchungen und Wirtschaftlichkeitsstudien. Mineralressourcen sind dabei von wirtschaftlich gewinnbaren Erzreserven zu unterscheiden.

Araxá besitzt eine karbonatitgebundene Mineralisation und unterscheidet sich damit von den ionischen Tonlagerstätten Caldeira und Colossus. Zusätzlich eröffnet das Niob einen weiteren möglichen Produktweg.

Nach Unternehmensangaben erzeugten metallurgische Tests bereits getrennte niob- und selteneerdreiche Konzentrate. Die geplante Pilotanlage mit der brasilianischen Bildungseinrichtung CEFET soll weitere Verarbeitungsschritte und Produktmuster unterstützen. Hancock Prospecting war laut August-Präsentation mit 10,3 Prozent der größte Aktionär.

Fazit

Brasiliens 21 Millionen Tonnen geschätzter Seltene-Erden-Reserven erklären, warum das Land für alternative Lieferketten interessant ist. Die bislang vergleichsweise geringe Förderung zeigt zugleich, wie viel Entwicklungsarbeit noch erforderlich bleibt. Lynas, Serra Verde und Viridis stehen für unterschiedliche Versuche, diese Lücke durch Investitionen, Verarbeitung und industrielle Verbindungen zu schließen.

St George bringt mit Araxá eine umfangreiche Ressourcenbasis sowie die Kombination aus Seltenen Erden und Niob in dieses Umfeld ein. Die höhere geologische Absicherung und erste Konzentratergebnisse bilden Ansatzpunkte für die weitere Entwicklung. Eine kommerzielle Produktion ist damit noch nicht belegt, und die Aktivitäten anderer Unternehmen begründen keinen automatischen Vorteil.

Anleger sollten nun auf Pilotarbeiten, Verarbeitungsausbeuten, Produktqualität, Wirtschaftlichkeitsstudien und Genehmigungsfortschritte achten. Hinzu kommen Finanzierung und belastbare Abnahmebedingungen. Entscheidend ist, ob St George seine geologische Grundlage in einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb übersetzen kann. Brasiliens Rohstoffpotenzial schafft Aufmerksamkeit; industriell nutzbare Produkte müssen daraus erst entstehen.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

https://euperspectives.eu/2026/09/europes-electric-truck-boom-runs-into-a-charging-problem/

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