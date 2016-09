IFA Hotel & Touristik AG: Kauf sämtlicher Geschäftsanteile der Anfi Invest, AS durch spanische Tochtergesellschaft

Die IFA Hotel & Touristik AG hat heute durch ihre im Alleineigentum stehende spanische Tochtergesellschaft, die IFA Canarias S.L., Gran Canaria, sämtliche Geschäftsanteile an der Anfi Invest AS mit Sitz in Vanvikan/Norwegen erworben. Die Anfi Invest AS ist über ihre im Alleineigentum stehende Tochtergesellschaft, die Anfi International BV, zu unter anderen 50% an der Anfi Resort, S.L. und an der Anfi Sales, S.L. beteiligt, die ihrerseits in Mogán, Gran Canaria, die touristischen Resorts "Anfi del Mar" und "Anfi Tauro" im Timesharing-Modell, Handelsgebiete, zwei Golfplätze und Grundstücke mit einer Fläche von circa 405.000 m2 mit einer touristischen und kommerziellen Nutzung besitzen und betreiben. Mit dieser Investition erweitert die Gruppe ihre Geschäftsaktivitäten über das traditionelle Hotelgeschäft hinaus um die touristische Vermarktung des Timesharings. Der Kaufpreis beträgt EUR 41,294 Mio.

Duisburg, den 14. September 2016

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.ifahotels.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart

