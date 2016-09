Deutsche Beteiligungs AG: Neue Aktien in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals zu 28,25 Euro je Aktie erfolgreich platziert

Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

15.09.2016 12:54

Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT) - Neue Aktien in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals zu 28,25 Euro je Aktie erfolgreich platziert

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat die am 14. September 2016 angekündigte Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage von 48.533.334,20 Euro um 4.853.330,23 Euro, entsprechend rund zehn Prozent des Grundkapitals, auf 53.386.664,43 Euro erfolgreich abgeschlossen. Die 1.367.635 neu ausgegebenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der DBAG sind zu einem Preis von 28,25 Euro pro Aktie bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert worden. Die Platzierung führt zu einem Bruttoerlös von rund 38,6 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind für das laufende, am 30. September 2016 endende Geschäftsjahr 2015/2016 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 20. September 2016 statt.

Die Deutsche Beteiligungs AG beabsichtigt, den Emissionserlös für die Co- Investitionen an der Seite der von ihr beratenen bzw. verwalteten Private- Equity-Fonds zu verwenden, insbesondere an der Seite des jüngst aufgelegten DBAG Fund VII.

Der Vorstand Frankfurt am Main, 15. September 2016

Deutsche Beteiligungs AG
Börsenstrasse 1
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
ISIN: DE000A1TNUT7
WKN: A1TNUT

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

