Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Carrefour von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die in den kommenden 18 Monaten anstehenden Personalwechsel an der Unternehmensspitze könnten die Aktie des französischen Handelskonzerns nach oben treiben, schrieb Analyst Andrew Gwynn in einer Studie vom Freitag./edh/zb

ISIN: FR0000120172