Die Citigroup hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Im Gegensatz zum Markt rechneten die Analysten der US-Bank mit einer zyklischen Erholung des europäischen Industriechemie-Sektors, hieß es einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie des Instituts. Zudem hingen die Anleger weiterhin zu sehr an Konsumchemie-Aktien. Bei dem deutschen Spezialchemiekonzern dürften die Eigenkapitalrendite sowie die Liquiditätszuflüsse stark bleiben und so die Dividendenrendite stützen. Die Evonik-Papiere gehörten zu den "Top Picks" der Experten im Sektor./la/das

AFA0057 2016-09-16/16:07

ISIN: DE000EVNK013