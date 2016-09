Die Citigroup hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Im Gegensatz zum Markt rechnen die Analysten der US-Bank mit einer zyklischen Erholung des europäischen Industriechemie-Sektors, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie hervorgeht. Zudem hingen die Anleger weiterhin zu sehr an Konsumchemie-Aktien. So bewerteten die Investoren die Perspektiven für den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise zu optimistisch./la/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2016-09-16/17:29

ISIN: DE000SYM9999