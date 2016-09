NEW VALUE AG: Vergleich bei Verantwortlichkeitsansprüchen

Vergleich bei Verantwortlichkeitsansprüchen

Baar, 16. September 2016

Die New Value AG, mit Sitz in Baar, hatte Verantwortlichkeitsansprüche gegen frühere Verwaltungsräte und gegen die frühere Revisionsstelle im August 2015 an einen Investor verkauft.

Seither hat der Investor die Verhandlungen mit den Verwaltungsräten und der früheren Revisionsstelle weitergeführt. Per 16. September 2016 konnte zwischen den Parteien ein Vergleich erzielt werden. Aus der Zahlung, welche der Investor aus diesem Vergleich erhält, fliesst gemäss dem Forderungskaufvertrag der New Value AG mit dem Investor ein substantieller Anteil an die New Value AG zurück. Der definitive Betrag dieser Zahlung wird erst nach der Schlussabrechnung bekannt sein.

Da mögliche Erträge aus den Rechtsverfahren aufgrund der hohen Unsicherheiten bezüglich der Dauer der Verfahren und dem Umfang der Entschädigungen bisher nicht bilanziert worden sind, wird diese Zahlung zu einer leichten Erhöhung des Net Asset Values (NAV) der New Value AG führen.

Bedingung für diesen Vergleich war, dass mit der Zahlung an den Investor auch sämtliche Schadenersatzforderungen gegen den früheren Verwaltungsratspräsidenten abgegolten sind. Die laufende Zivilklage der New Value AG gegen den früheren Verwaltungsratspräsidenten wird daher zurückgezogen.

Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.

Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867

Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister, Präsident des Verwaltungsrates

Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch

Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch

Kontakt: Bernd Pfister

