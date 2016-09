In der Wochensicht ist vorne: GVC Holdings 0,69% vor Lotto24 -0,92%, Century -2,74%, bet-at-home.com -3,58% und William Hill -5,93%. In der Monatssicht ist vorne: GVC Holdings 4,53% vor bet-at-home.com 3,62% , Lotto24 2,42% , Century -0,31% und William Hill -4,03% . Weitere Highlights: GVC Holdings ist nun 4 Tage im Plus (8663,57% Zuwachs von 8,29 auf 726,5). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs GVC Holdings 56,74% (Vorjahr: -2,73 Prozent) im Plus. Dahinter bet-at-home.com 29,96% (Vorjahr: 67,48 Prozent) und Lotto24 29,27% (Vorjahr: 54,83 Prozent). William Hill -24,91% (Vorjahr: 9,88 Prozent) im Minus. Dahinter Century -17,87% (Vorjahr: 54,06 Prozent) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...