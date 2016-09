In Kooperation mit flockpit.com , das Unternehmen erforscht seit 2012 den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und den Märkten und highlighted Tweets, die nach einem Score-System börsliche Relevanz haben. Social Media Finanzmarktdaten, eher US-lastig, die "Flockpit Flows" täglich auf boerse-social.com . Procter & Gamble, Merck Co., American Express, Microsoft, Gazprom, DuPont, Nike, Walt Disney, VISA, Fitbit, China Ming Yang, Home Depot, General Motors Company, Celgene, Biogen Idec, Cisco, VISA, JP Morgan Chase, Biogen Idec, United Parcel Service. Procter & Gamble 0.33% 17.09 21:23 drastichs Prognosis of stocks to grow significantly bullish Full list $ORCL $PBR $PFE $PG $PYPL $QCOM $RAD $RF $RIC $RRC $S $SAND $SO $STR $SWN Merck Co. 0.03% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...