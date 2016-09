Die Republik zerfällt - zumindest parteienmäßig. Wahl-Endergebnis desaströs: In Berlin fallen SPD und CDU auf historische Tiefststände. Schuld daran ist die Politik der Großen Koalition, welche ein absurdes Eigenleben führt. Blockparteien-Desaster: Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist die AfD noch stärker geworden als in den ersten Prognosen am Wahlabend von ARD und ZDF vorhergesagt. Nach Auszählung von 99,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...