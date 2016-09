Die Analysten von SMC-Research sehen die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG auf einem guten Weg, um die hohen Ertragspotenziale des großen Immobilienportfolios zu heben. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr deutliches Wachstum der wichtigsten Kennzahlen erreicht und darüber hinaus wichtige Fortschritte hinsichtlich der Vermietungssituation und der Zinskosten erzielt. Den bestehenden Bewertungsabschlag zum NAV stufen die Analysten vor diesem Hintergrund als nicht gerechtfertigt an.

DEMIRE habe im ersten Halbjahr kräftig von den letztjährigen Akquisitionen profitiert und ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Bei einem Wachstum der Mieterträge um 170 Prozent habe das Unternehmen das Vorsteuerergebnis vervielfacht. Die eigene FFO-Prognose für 2016 habe DEMIRE allerdings mit Verweis auf etwas über Plan gestiegene Vermietungs- und Instandsetzungsaufwendungen leicht von 20,0 auf 19,1 Mio. Euro (vor Minderheitsanteilen) reduziert. Für 2017 rechne der Vorstand allerdings mit einem deutlichen FFO-Anstieg auf rund 25 Mio. Euro, wofür die Gesellschaft nach Ansicht von SMC-Research mit den gemeldeten Vermietungserfolgen sowie mit der erfolgreichen Rückzahlung einer sehr teuren Anleihe bereits wichtige Weichenstellungen vollzogen habe.

SMC-Research habe seine Schätzungen an die Halbjahreszahlen sowie an die neue Prognose angepasst, was sowohl für 2016 als auch für 2017 eine Anhebung der FFO-Erwartungen bedeute. Dass sich das Kursziel der Analysten dennoch leicht auf 4,60 Euro (voll verwässert) ermäßigt habe, sei der erhöhten Aktienzahl geschuldet.

Insgesamt sieht das Researchhaus das Unternehmen weiter gut positioniert und auf einem guten Weg, die Ertragspotenziale des großen Immobilienportfolios zu heben. Selbst unter Außerachtlassung der Potenziale, die aus der - angekündigten - Fortsetzung des Expansionskurses zu erwarten seien, bestehe nach Einschätzung von SMC-Research wir für die DEMIRE-Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Dieser Befund der Unterbewertung werde auch durch den Vergleich der aktuellen Marktkapitalisierung mit dem NAV bzw. mit der Bewertung der Peer-Unternehmen gestützt, weswegen SMC-Research sein bisheriges "Buy"-Rating bekräftige.

