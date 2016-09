UET United Electronic Technology AG integriert Beteiligungen über Kapitalerhöhung und reduziert Konzernverbindlichkeiten

- Kapitalerhöhung um 3,0 Mio. EUR gegen Sacheinlage - Reduktion der Konzernverbindlichkeiten um 7,0 Mio. EUR

UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt heute eine wesentliche Transaktion zur Vereinfachung der Beteiligungsstruktur, Stärkung der Eigenkapitalstruktur sowie der Reduktion von Konzernverbindlichkeiten mit den bestehenden Aktionären und Minderheitsgesellschaftern bekannt.

Palace Park Ltd., der bestehende Aktionär und 49% Minderheitsgesellschafter an der zum UET Konzern gehörenden UET Electronic Holding GmbH, zeichnet eine von der UET AG durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Palace Park Ltd. wird im Zuge der Kapitalerhöhung den Gesellschaftsanteil an der UET Electronic Holding GmbH als Sacheinlage einbringen. Infolgedessen wird die UET AG Alleingesellschafter an der UET Electronic Holding GmbH und somit auch mittelbar Alleingesellschafter an ELCON Systemtechnik, NewTal Elektronik + Systeme, SUCONI Service und Letron Electronic.

Zur Reduzierung der Konzernverbindlichkeiten kauft eine Konzerngesellschaft der UET Gruppe von den bestehenden Aktionären Palace Park Ltd. und FIGLIO Beteiligungsverwaltung deren bestehende Gesellschafterdarlehen, samt bisher angelaufener Zinsen, im Ausmaß von rund 7,0 Mio. EUR zum Kaufpreis von je 1,0 EUR zurück. Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzieren sich damit im Konzern um 7,0 Mio. EUR.

Durch diese Transaktion wird die Struktur der UET Gruppe wesentlich gestärkt und vereinfacht.

In einem weiteren Schritt können nun die operativen Gesellschaften ALBIS Technologies und ELCON Systemtechnik durch die gleiche Gesellschafterstruktur besser operativ integriert werden.

In einem weiteren Entwicklungsschritt ist geplant frisches Kapital aufzunehmen. Die Stärkung der Kapitalstruktur ist hierfür eine erforderliche vorbereitende Maßnahme.

Die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage erfolgt aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Der Abschluss der Kapitalerhöhung ist für das vierte Quartal 2016 geplant.

