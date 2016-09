Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Offenbar habe der Halbleiterkonzern einen Auftrag für eine MEMS-Mikrofon-Buchse in Apples neuen iPhone-Modellen 7 und 7 Plus gewonnen, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer Studie vom Montag./gl/fbr

AFA0019 2016-09-19/13:19

ISIN: NL0000226223