Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7100 Pence belassen. Das Wachstum des britischen Konsumgüterkonzerns dürfte sich im dritten Jahresviertel abgeschwächt haben und auf einem der niedrigsten Niveaus in der Konzerngeschichte landen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Montag. Zur Begründung verwies sie auf die schwächere Entwicklung im Gesundheitsgeschäft, Probleme in Russland und Südkorea sowie die hohe Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr./tav/das

