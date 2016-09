Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Wachstum des französischen Lebensmittelkonzerns sollte sich in den kommenden Quartalen verlangsamen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Montag. Grund sei eine Absatzschwäche bei einigen Produkten in China. Die Expertin kürzte ihre Gewinnerwartungen je Aktie bis zum Jahr 2017 etwas./tav/das

ISIN: FR0000120644