Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem neuen iPhone 7 sei zwar höher als das Angebot, schrieb Analyst Jim Suva in einer Studie vom Montag. Das liege jedoch auch an einem schleppen Nachschub. Suva verwies in diesem Zusammenhang gleichzeitig auf niedrige Erwartungen am Markt und blieb bei seiner Kaufempfehlung für die Apple-Aktie./ag/das

