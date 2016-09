LION E-Mobility AG Tochter, LION Smart GmbH erhält Großauftrag von Kreisel Electric

LION E-Mobility AG Tochter, LION Smart GmbH freut sich bekannt zu geben, den größten Auftrag der bisherigen Firmengeschichte erhalten zu haben. LION Smart erhält von ihrem Kooperationspartner Kreisel Electric den Auftrag, die von Kreisel Electric angebotenen Heim-Speicher "Mavero" mit den nötigen Batterie Management Systemen (BMS) auszustatten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf eine mittlere siebenstellige Summe, über einen Zeitraum von zwei Jahren. Wir sind sehr erfreut über das enorme Interesse an den "Mavero" Heim-Speichern von Kreisel, aufgrund dessen nun der erste Großauftrag im Bereich BMS für Stationäre Speicher erfolgte. Das Open Source BMS von LION Smart konnte Kreisel voll überzeugen. Dies bestätigt uns, mit der offenen Lösung, die sehr einfach an die verschiedensten Kundenbedürfnisse angepasst werden kann, auf dem richtigen Weg zu sein, so Verwaltungsratspräsident Daniel Quinger. Die einfache und trotzdem sehr ansprechende Visualisierung des Zustandes des Speichers, das hervorragende Design, und nicht zuletzt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, welches sogar den Tesla Speicher in den Schatten stellt, führt so zu immer mehr Interesse an "Mavero", freut sich IR Manager Wimmer Walter zu berichten.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Telefon: +49 (0)89 74567993 Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Poststrasse 6 6300 Zug Schweiz

