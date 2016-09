Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Washtec nach einer Informationsveranstaltung von 42 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung "Buy" bekräftigt. Es gebe für den Entwickler von Autowaschanlage noch jede Menge Wachstumsgelegenheiten in Europa, aber auch in den USA, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Montag. Das Abwärtsrisiko für die Aktie sei begrenzt, die Cashflow-Generierung intakt./ck/das

