Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bayreuth (pta032/19.09.2016/21:27) - Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Artikel 17 MAR



7C Solarparken AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von EUR 2,5 Mio. sowie

weitere Kapitalmaßnahmen im Rahmen des neuen Geschäftsplans 2016-2018

beschlossen



Bayreuth, 19. September 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der 7C Solarparken AG

(WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main

(General Standard)) haben heute beschlossen, zur Finanzierung der geplanten

Optimierungsmaßnahmen bis zum Jahresende 2017 eine Wandelanleihe im Volumen

von EUR 2,5 Mio. auf Basis des Bedingten Kapitals 2016 auszugeben. Bestehende

Aktionäre der Gesellschaft sollen im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots im

Oktober 2016 die Möglichkeit erhalten, die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von

12 Monaten und einem Zinssatz von 2,5 % zu zeichnen. Die

Wandelschuldverschreibung kann nach Ablauf der Laufzeit zu einem Preis von EUR

2,50 je Aktie gewandelt werden.



Darüber hinaus planen Vorstand und Aufsichtsrat, das Grundkapital der

Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate über eine Privatplatzierung, eine

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage oder die Ausgabe einer weiteren Wandelanleihe

um etwa EUR 3,4 Mio. zu erhöhen, Details stehen noch nicht fest.



Die aus diesen Kapitalmaßnahmen zufließenden Mittel sollen dazu

verwendet werden, die im neuen Geschäftsplan 2016-18 definierten Wachstumsziele

zu finanzieren und so bis Jahresende 2017 die Gesamtkapazität auf 115 MWp zu

erhöhen sowie das bestehende IPP-Portfolio zu optimieren.



Ende der Ad-hoc-Mitteilung



7C Solarparken

7C Solarparken AG ist ein reiner Solarkraftwerksbetreiber mit einem Portfolio

von ca. 94 MWp; die meisten PV-Anlagen befinden sich in Deutschland. Das

Unternehmen ist im regulierten Markt der Börse in Frankfurt im Segment General

Standard notiert.



Für weitere Informationen:

7C Solarparken AG

An der Feuerwache 15

95445 Bayreuth,

Deutschland

www.solarparken.com

Steven De Proost, CEO

info@solarparken.com

Tel. +49 (0) (921) 230557 77



Aussender: 7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, Berlin, Tradegate



