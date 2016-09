OT (Oberthur Technologies), ein weltweit führender Anbieter eingebetteter Sicherheitssoftware-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute die kommerzielle Einführung der Lenovo Transit Anwendung mit dem elektronischen Zahlungs- und Abrechnungsdienstleister BMAC (Beijing Municipal Administration and Communications Card Co., Ltd.) auf Lenovo X3 Smartphones dank eSE PEARL by OT® bekannt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160919006558/de/

Lenovo and BMCA launch contactless mobile transport service in China with OT (Photo: Business Wire)

Dank des eingebetteten NFC-Sicherheitselements (Embedded Secure Element, eSE) von OT können die Endnutzer nun ihr Lenovo X3 Smartphone nutzen, um die Beijing Municipal Administration Traffic Card in ihrer Lenovo Transit Anwendung zu installieren und einfach zu pendeln, indem sie ihr Telefon in kurzem Abstand vor kontaktlose Nahverkehrsterminals halten. PEARL by OT® ist das modernste eingebettete Secure Element auf dem Markt, das ein bislang unerreichtes Sicherheitsniveau und die größte Speicherkapazität auf dem Markt bietet. Es ermöglicht eine bequeme Installation sicherer, mobiler kontaktloser Zahlungs-, Transport-, Automobil- und behördlicher Anwendungen sowie den sicheren Zugang zu Online-Diensten für Unternehmens- und Verbrauchermärkte.

Über sein eSE hinaus stellt OT sein Key Management System nun für Lenovo bereit, um Sicherheitsdomänen auf dem eSE zu verwalten, wo die Partner nun ihre Anwendungen sicher laden, installieren und ausführen können. Mithilfe seiner China Secure Hub, einer Plattform für die Vernetzung von Mobilteilherstellern und ihren Partnern in unterschiedlichen Städten in China, gewährleistet OT darüber hinaus die Konnektivität zwischen Lenovo und dem TSM-Anbieter von BMAC, der Beijing eNFC Science and Technology Co. Ltd.

"China wird häufig als Land an der Spitze der Entwicklung neuer Technologien gesehen und wir sind äußerst erfreut, den Nutzern von Lenovo eine bequeme, sichere und benutzerfreundliche Methode für das Pendeln mit der BMAC Anwendung zur Verfügung stellen zu können", so Viken Gazarian, Deputy Managing Director of the Connected Device Makers Business bei OT." PEARL by OT® ist das beste eSE auf dem Markt, um den fragmentierten Markt der Transportsysteme weltweit ansprechen zu können, und ist das einzige Element zur Unterstützung sowohl internationaler als auch chinesischer Transporttechnologien."

"Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit OT, um unseren Kunden diese neue Transport-Anwendung, sicher gespeichert und freigegeben in unseren X3 Smartphones, dank des Flaggschiff-Chips NFC eSE von OT anbieten zu können", so Richard Wang, Director of Portfolio Team bei Lenovo.

ÜBER OBERTHUR TECHNOLOGIES

OT ist ein weltweit führender Anbieter von eingebetteten digitalen Sicherheitslösungen, die Sie bei der Verbindungsherstellung, der Authentifizierung und der Bezahlung schützen.

OT ist strategisch in wachstumsstarken Märkten positioniert und stellt eingebettete Sicherheitssoftware für Endgeräte sowie zugehörige Fernverwaltungslösungen für ein umfangreiches Portfolio internationaler Kunden bereit, darunter Banken und Finanzinstitutionen, Mobilfunkbetreiber, Behörden und Regierungen sowie Hersteller vernetzter Objekte und Ausrüstung.

OT beschäftigt weltweit über 6.500 Mitarbeiter, darunter 700 Personen im Bereich Forschung und Entwicklung. OT bedient über sein internationales Netzwerk, das vier regionale Produktionszentren und 39 Service-Zentren rund um den Globus umfasst, Kunden in 169 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.oberthur.com

