Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 59 Euro in die Bewertung aufgenommen. Symrise sei eine Wachstumsmaschine mit dem besten organischen Wachstum unter den europäischen Aromen- und Duftstoffherstellern, schrieben die Analysten in einer am Montagabend veröffentlichten Branchenstudie. Die Aktie sei aber inzwischen hoch bewertet. Insgesamt sind die Experten für europäische Konsumchemiewerte sehr optimistisch./ajx/jha/

ISIN: DE000SYM9999