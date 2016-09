Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach der Markteinführung neuer Smartphones von 115 auf 127 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Interesse am iPhone 7 dürfte zwar das für das iPhone 6 nicht erreichen, aber größer als das Interesse am 6s sein, schrieb Analyst Steven Milunovich in einer Studie vom Dienstag. Er habe seine Schätzungen für die Zahl von iPhone-Besitzern, die sich nun ein neues Gerät zulegen dürften, ebenso erhöht wie seine Gewinnschätzung für 2017./ck/gl

AFA0012 2016-09-20/11:36

ISIN: US0378331005