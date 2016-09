Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kapfenberg (pta016/20.09.2016/12:05) - 20. September 2016



- Wechsel der Pankl-Aktien vom Segment mid market in das Segment standard market

- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Pierer Industrie AG als

flankierende Maßnahme

- Angebotspreis: EUR 31 je Pankl-Aktie



Die Aktien der Pankl Racing Systems AG notieren derzeit im Amtlichen Handel,

Segment mid market, der Wiener Börse.



Wechsel in das Segment standard market auction

Der Vorstand der Pankl Racing Systems AG hat heute den Beschluss gefasst,

aufgrund des geringen Handelsvolumens vom mid-market-Segment der Wiener Börse in

das Segment standard market auction zu wechseln. Im standard market auction

steht als Handelsplattform das Handelssystem Xetra mit einer einmaligen

untertägige Auktion zur Verfügung.

Dieser Segmentwechsel wird der Wiener Börse angezeigt und voraussichtlich im

März 2017 vollzogen werden.



Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) der Pierer

Industrie AG an die Aktionäre der Pankl Racing Systems AG

Die Pierer Industrie AG ist Mehrheitsaktionärin der KTM Industries AG und hält

mittelbar über diese rund 92,63% des Grundkapitals der Pankl Racing Systems AG.

Im Zuge des geplanten Marktsegment-Wechsels hat die Pierer Industrie AG der

Pankl Racing Systems AG heute mitgeteilt, als flankierende Maßnahme ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß §§ 4 ff ÜbG an

sämtliche Aktionäre der Pankl Racing Systems AG zu stellen.

Der Angebotspreis wird EUR 31 pro Aktie der Pankl Racing Systems AG betragen.



Rechtlicher Hinweis:

Nachdem die Pierer Industrie AG am 13. Jänner 2016 bekannt gegeben hatte, an die

Aktionäre der Pankl Racing Systems AG ein freiwilliges öffentliches

Tauschangebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu stellen, wurde die

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Übernahmekommission mit

Bescheid vom 23. März 2016 untersagt. Daher unterliegt die Pierer Industrie AG

der einjährigen Sperrfrist für die Abgabe eines weiteren Angebots für Aktien der

Pankl Racing Systems AG. Die Pierer Industrie AG wird bei der

Übernahmekommission nach § 21 Abs 4 ÜbG beantragen, diese Sperrfrist

zu verkürzen. Die Entscheidung der Übernahmekommission bleibt daher

abzuwarten, bevor die Angebotsunterlage bei der Übernahmekommission

veröffentlicht werden kann.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pankl

Racing Systems AG dar.



Aussender: Pankl Racing Systems AG

Adresse: Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg

Land: Österreich

Ansprechpartner: Investor Relation

Tel.: +43(0)3862 33 999-815

E-Mail: ir@pankl.com

Website: www.pankl.com



ISIN(s): AT0000800800 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt,

Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg,

Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



