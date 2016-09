Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der fulminante Preisanstieg für Kokskohle seit dem 1. Juli habe Erwartungen geweckt, dass im vierten Quartal auch ein Anstieg der Stahlkontraktpreise folgen müsse, schrieb Analyst Seth Rosenfeld am Dienstag in einer Studie zu europäischen Stahlherstellern. Auch wenn der Kohlepreisanstieg nicht nachhaltig sein dürfte, rechnet Rosenfeld mit Margendruck für westliche Stahlkonzerne. Die Europäer könnten ihre steigenden Materialeinsatzkosten dabei aber eher auf Kunden übertragen als die Konzerne in den USA./ck/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2016-09-20/13:12

ISIN: DE000KC01000