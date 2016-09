ROUNDUP 2: Bayer mit Optimismus für alle Geschäftsbereiche nach Monsanto-Deal

KÖLN/LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer zeigt sich kurz nach der angelaufenen Milliarden-Übernahme des umstrittenen US-Saatgutspezialisten Monsanto ehrgeizig. "Für die mittelfristige Entwicklung sind wir optimistisch und haben uns entsprechend ambitionierte Ziele gesetzt", sagte Vorstandschef Werner Baumann am Dienstag auf einer Investorenkonferenz in Köln. Für alle Geschäftsbereiche seien Umsatz- und Ergebnissteigerungen angepeilt - besonders zuversichtlich zeigen sich die Leverkusener für ihr Pharmageschäft.

GlaxoSmithKline findet Nachfolgerin für Unternehmenschef Andrew Witty

LONDON - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat eine neue Vorstandschefin gefunden. Das Unternehmen habe Emma Walmsley, die momentan das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten (Consumer Health) leitet, als Nachfolgerin für den bisherigen Konzernchef Andrew Witty ernannt, teilte GlaxoSmithKline am Dienstag mit. Walmsley soll Anfang kommenden Jahres der Führungsspitze des Unternehmens angehören.

Modekonzern Esprit kommt bei Umbau voran und erzielt wieder Gewinn

RATINGEN/HONGKONG - Der Modekonzern Esprit kommt eigenen Angaben zufolge bei seiner Neuausrichtung voran und hat es im Geschäftsjahr 2015/2016 wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Nach einem dicken Minus von 3,7 Milliarden Hongkong-Dollar im Vorjahr stand Ende Juni ein Gewinn von 21 Millionen (2,4 Mio Euro) in den Büchern, wie Esprit am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen mit Firmensitz in Ratingen bei Düsseldorf und Börsennotierung in Hongkong profitierte dabei unter anderem von einem Steuerertrag in Höhe von gut 600 Millionen Hongkong-Dollar. Bei der Dividende werden die Aktionäre aber auch in diesem Jahr leer ausgehen.

Air France-KLM denkt über Billigflüge auf der Langstrecke nach

PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM will der Lufthansa-Tochter Eurowings möglicherweise bei Billigflügen auf der Langstrecke Konkurrenz machen. Das französisch-niederländische Unternehmen werde im November über den Aufbau eines Billig-Langstreckengeschäfts entscheiden, sagte Air-France-KLM-Chef Jean-Marc Janaillac am Dienstag auf einer Tourismusmesse in Paris. Derzeit kämpft die Konzerntochter Air France infolge der Terroranschläge in Frankreich mit sinkenden Passagierzahlen. Trotz der Probleme werde Air France-KLM 2016 aber mit einem Gewinn abschließen, sagte Janaillac.

ROUNDUP/Neue Partnerschaft: Lufthansa und Air China bündeln ihre Flugangebote

PEKING - Lufthansa und Air China gehen gemeinsame Wege. Die Luftverkehrsriesen bündeln ihre Verbindungen zu einem gemeinsamen Flugangebot. "Die Vorteile sind aufeinander abgestimmte Flugpreise über alle Buchungsklassen, mehr Verbindungen zwischen den Drehkreuzen in Europa und China sowie Flugpläne, die sich stärker am Passagieraufkommen ausrichten", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr nach der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens mit dem Air-China-Vorsitzenden Cai Jianjiang am Dienstag vor Journalisten in Peking. Er trat Befürchtungen entgegen, dass die Preise steigen könnten. "Es gibt starken Wettbewerb im Luftverkehr."

Lufthansa und MTU planen gemeinsame Wartung für A320neo-Triebwerk

MÜNCHEN/FRANKFURT - Die Lufthansa und der Münchner Triebwerksbauer MTU loten eine Zusammenarbeit im Wartungsgeschäft aus. Dabei geht es um die Triebwerke der PW1000G-Serie, die etwa beim modernisierten Airbus-Mittelstreckenjet A320neo und der neuen Bombardier C-Serie zum Einsatz kommen, wie MTU und Lufthansa Technik am Dienstag mitteilten. Die jetzt unterzeichnete Absichtserklärung umfasst ein Gemeinschaftsunternehmen und einen gemeinsamen Standort. Beide Gesellschaften wollen damit ihre Kosten senken. Eine Entscheidung soll bis Jahresende fallen.

Chip-Entwickler ARM will ins Autogeschäft

CAMBRIDGE - Der Chipentwickler ARM , dessen Technologie in fast allen Smartphones und Tablets steckt, will stärker ins Geschäft mit Autos und Robotern vorstoßen. Der neue Chip Cortex-R52 sei speziell für Anwendungsfälle mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Verlässlichkeit gedacht, etwa in Autoteilen oder Medizin-Robotern, erklärte die britische Firma am Dienstag. Für Sicherheit solle unter anderem Sorgen, dass der wichtige Software-Code in abgetrennten Bereichen ausgeführt werde.

ROUNDUP: Konzentration im deutschen Online-Handel nimmt weiter zu

KÖLN - Der Online-Handel in Deutschland wird immer stärker von wenigen großen Anbietern beherrscht. Die drei größten Unternehmen Amazon , Otto und Zalando erzielten 2015 gemeinsam über 11 Milliarden Euro Umsatz - und damit annähernd so viel wie die Shops auf den Rängen 4 bis 100 zusammen. Das geht aus der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2016" hervor, die in Auszügen am Dienstag vom Handelsforschungsinstitut EHI und von Statista veröffentlich wurde. Damit gehe der Konzentrationsprozess im Internet-Handel weiter, erklärten die Verfasser.

ROUNDUP: Wetter hilft, Euro bremst - Stihl steigert Umsätze trotzdem

WAIBLINGEN - Der feucht-warme Sommer in Deutschland hat das Wachstum des Motorsägenherstellers Stihl angekurbelt. Allerdings schwächte der im Vergleich zu anderen Währungen starke Euro das Plus in den ersten acht Monaten des Jahres weltweit auf 5,4 Prozent ab. Die Erlöse von Januar bis August lagen damit bei 2,4 Milliarden Euro, wie der Maschinenbauer am Dienstag in Waiblingen mitteilte. Bei unveränderten Wechselkursen hätte das Plus bei 9,3 Prozent gelegen. Währungseffekte unter anderem in Kanada, Brasilien, Mexiko und Großbritannien hätten die Erlöse um etwa 90 Millionen Euro schrumpfen lassen.

ROUNDUP 2/Monopolkommission: Kaiser's-Tengelmann-Verfahren 'sehr unglücklich'

BERLIN - Die Monopolkommission hat die Krise bei der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann im Zuge der schleppenden Fusion mit Branchenprimus Edeka bedauert. "Dieses Verfahren ist sehr unglücklich", sagte der Vorsitzende des Expertengremiums, Achim Wambach, am Dienstag in Berlin. "Das hilft den Mitarbeitern nicht, das ist eine Verzögerung des Verfahrens."

