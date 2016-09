Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta026/20.09.2016/16:35) - Im Zeitraum vom 25. August bis 13.

September 2016 konnten Aktionäre der Ming Le Sports AG insgesamt bis zu

1.544.400 neue Aktien der Gesellschaft zum Preis von EUR 1,00 je Aktie erwerben.

Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

1.544.400,00 auf EUR 3.078.821,00, eingeteilt in 3.078.821 auf den Inhaber

lautende Stückaktien, steigen. Durch die Kapitalerhöhung fließt der

Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.534.421,00 zu.

Der Vorstand wird die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Eintragung in das

Handelsregister anmelden. Sobald die Kapitalerhöhung im Handelsregister

eingetragen ist, erhalten die an der Kapitalerhöhung teilnehmenden Aktionäre

eine entsprechende Depotgutschrift. Die neuen Aktien sollen für das

Geschäftsjahr 2016 voll gewinnberechtigt sein und prospektfrei zum Handel im

regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen

werden.

Die Erwartungen hinsichtlich der Kapitalerhöhung seitens der Ming Le Sports AG

wurden erfüllt. Der Vorstand ist überzeugt, dass die beabsichtigte Stärkung der

Eigenkapital- und Liquiditätsbasis eine stabile Grundlage für die

Unternehmensfortführung bilden wird.

Die Kapitalerhöhung wurde durch Dero Bank AG begleitet.



