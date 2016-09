Grundlage der Förderfähigkeit ist das Finanzgesetz 2014 vom 29. Dezember 2013 und dessen Ausfertigung im Dekret Nr. 2014-283 von 4. März 2014.

Danach erfüllen die Aktien von SOLUTIONS 30 (ISIN: FR0010263335, Ticker-Symbol: ALS30) die Kriterien einer Förderungsfähigkeit (weniger als 5.000 Mitarbeiter sowie ein Nettojahresumsatz von unter 1,5 Mrd. Euro bzw. eine Bilanzsumme von weniger als 2 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Wertpapiererwerbs).

Finanzkalender

Donnerstag, 29. September 2016: Halbjahresergebnis 2016

Donnerstag, 3. November 2016: Umsätze Q3/2016

Montag, 23. Januar 2017: Umsätze 2016





Über Solutions 30





Solutions 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von Solutions 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu den neuen Technologien zu ermöglichen, die Einfluss auf das tägliche Leben haben: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat Solutions 30 über ein dichtes und kundennahes Technikernetzwerk mehr als 7 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist das Unternehmen heute in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland präsent.







Solutions 30 SE ist an der Alternext notiert - ISIN FR0012750586 - Code ALS30



und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für KMUs qualifiziert.



Des Weiteren notieren die Aktien von Solutions 30 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0010263335 - Code EO2)



Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com













Kontakt zum Unternehmen :

Nezha Calligaro

+352 2 648 191

nezha.calligaro@solutions30.com (mailto:nezha.calligaro@solutions30.com)

Presskontakt :

Samuel Beaupain, EDIFICE

+33 688 484 802

samuelbeaupain@reseau-edifice.com (mailto:samuelbeaupain@reseau-edifice.com)

LISTING SPONSOR :

Hervé Guyot, GENESTA

+33 145 636 860

hguyot@genesta-finance.com (mailto:hguyot@genesta-finance.com)

COMALTO:

Jean-Francois CARMINATI

+33 663 875 760

jfcarminati@comalto.com (mailto:jfcarminati@comalto.com)

PR SOL30 (http://hugin.info/143517/R/2043487/762926.pdf)



