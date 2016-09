Die ersten drei Geräte des neuen Vanta Röntgenfluoreszenzsanalysators von Olympus (RFA-Analysator) wurden an CSIRO verkauft.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160920006897/de/

CSIRO nimmt eine führende Stelle in der Entwicklung und Forschung von standortunabhängen RFA-Geräten ein und verpflichtet sich dazu, nur RFA-Handgerät mit der neuesten Technologie einzusetzen. CSIRO unterstützt bei Erkundung und Bergbau die praktische Umsetzung der besten RFA-Techniken durch Forschung und Veröffentlichungen über Echtzeitdatenerfassungsmethoden und Arbeitsprozesse.

Die Auslegung des Vanta Analysators von Olympus wurde speziell für Anwendungen im Bereich Bergbau entwickelt, für die raueste Arbeitsumgebung der Welt, für maximale Betriebszeit und schnellere Rentabilität. Vanta Analysatoren entsprechen der Schutzart IP65, und sind damit gegen Staub und Wasser geschützt. Sie widerstehen auch einen Falltest (MIL-STD 810G) aus 1,20 Meter Höhe. Mit einem optionalen Ventilator können sie in einer Umgebungstemperatur von -10 °C bis 50 °C ununterbrochen laufen.

Die Robustheit des Analysator wird vervollständigt durch die neue Axon-Technologie von Olympus, eine bahnbrechende Verbesserung der Verarbeitung der RFA-Signale, die aufgrund einer besonders rauscharmen Elektronik mehr Röntgenstrahlen pro Sekunde verarbeiten und schnelle Resultate liefern kann. Niedrigere Nachweisgrenzen, Stabilität und Präzision der Axon-Technologie helfen den Forschern der CSIRO die Überprüfung der Erzqualität in Minerallagern und auch die feinen Varianten der Mineralisierungsmuster bei der Erkundung zu verstehen.

Vanta Analysatoren sind einfach im Einsatz, dank ihrer neuen, intuitiven Bedieneroberfläche, ihres reaktionsfreudigen Touchscreens, der unter allen Lichtverhältnissen gut lesbar ist und dank der optionalen Bluetooth und WLAN-Verbindung für nahtlose Datenübertragung. Mit dem integrierten GPS und der Cloud-Verbindung nähern sich die Forscher der CSIRO ihrem Ziel der Datenintegration immer mehr, indem sie Kompatibilität zwischen verschiedenen Datensätzen schaffen und Datenanalyse in Echtzeit liefern. So können sie mit den Anforderungen der modernen Forschung und Entwicklung in den Geowissenschaften Schritt halten.

Die CSIRO wird ihre neuen Vanta Analysatoren in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzen. Zu diesen Bereichen gehören die Lithogeochemie, mit der sie ihren Kunden hilft, die stratigraphische Überprüfung der Goldmineralisierung zur Optimierung des Abbaus und zur Rückgewinnung besser zu verstehen, so wie in verschiedenen Projekten mit dem Deep Exploration Technologies Cooperative Research Center (www.detcrc.com.au.). Olympus ist erfreut, diese drei ersten Vanta Analysatoren liefern und weiterhin mit CSIRO an der Ausweitung der Anwendungsbereiche von RFA-Handgeräten arbeiten zu können.

Über Olympus

Die Olympus Corporation ist in den Bereichen Industrie, Medizin und Verbraucherprodukte tätig und auf Optik, Elektronik und Feinmechanik spezialisiert. Olympus ist ein weltweit führender Hersteller innovativer Prüf- und Messlösungen, die für industrielle Anwendungen und Forschungszwecke in den Bereichen Luftfahrt, Energiegewinnung, Petrochemie, Hoch- und Tiefbau, Automobilindustrie und Verbraucherprodukte eingesetzt werden.

Für weitere Information zu den Vanta Handanalysatoren und zu anderen Olympus-Produkten für die zerstörungsfreie Prüfung wenden Sie sich an einen Handelsvertreter oder besuchen Sie die Website www.olympus-ims.com.

Über CSIRO

Zu CSIRO gehört eine der größten Mineralforschungsgruppen der Welt. CSIRO ist darüber hinaus in Industrie und Forschung für seine innovativen Lösungen bekannt. Der Arbeitsbereich von CSIRO Mineral Resources erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Minerale. CSIRO trägt zur Erweiterung von Australiens Bodenschatzbase, zur Erhöhung der Produktivität und zur Verminderung der Auswirkungen auf die Umwelt in Australien und weltweit bei.

Vanta und Axon sind eingetragene Warenzeichen der Olympus Corporation.

Der Markenname und das Logo Bluetooth sind eingetragene Warenzeichen und sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Der Gebrauch dieser Warenzeichen durch die OLYMPUS Corporation ist lizenziert.

*Die Analysatoren der Reihe M entsprechen der Schutzart IP64.

**Mit Ventilator als Sonderzubehör. Das Ventilatorbauteil entspricht der Schutzart IP56. Kontinuierlicher Betrieb bei 33 °C ohne Ventilator.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160920006897/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Todd Houlahan, +44 7976 330 779

Direktor der Gruppe International Mining

Todd.houlahan@olympus-ossa.com