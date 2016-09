Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 6,20 auf 6,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern und sein Branchenkollege Infineon gehörten zu den größten Nutznießern der zunehmenden Chipverwendung in der Autoindustrie, schrieb Analyst Gareth Jenkins in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine mittelfristigen Umsatzschätzungen für beide Unternehmen an. Die Titel anderer Profiteure wie des Autozulieferers Continental hätten aus Bewertungssicht allerdings mehr Aufwärtspotenzial./gl/zb

