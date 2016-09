Die Ausfuhren Japans sind im August deutlich stärker zurückgegangen als erwartet.



Den am Mittwoch vom Finanzministerium vorgelegten Daten zufolge betrug das Minus 9,6 %, Volkswirte hatten lediglich mit 4,8 % gerechnet. Vor allem die erstarkte Landeswährung Yen und die schwache Nachfrage in Übersee lastete auf den Ausfuhren. Für Japan war es der elfte Monat mit Rückgängen in Folge. Angesichts der jüngsten Zahlen steht in Frage, ob Japan im laufenden Quartal beim Wirtschaftswachstum an Tempo zulegen kann.



Die Ausfuhren nach China, den größten Handelspartner Japans, sanken im August um 8,9 %. Die Exporte in die USA sanken um 14,5 %, die in die Europäische Union um 0,7 %.



Die Einfuhren nach Japan gingen im abgelaufenen Monat um 17,3 % zurück und damit nicht ganz so stark wie von Volkswirten erwartet. (Reuters)