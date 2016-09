Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC nach einer Präsentation auf der von der US-Investmentbank und der Privatbank Berenberg ausgerichteten "German Corporate Conference" auf "Conviction Buy List" belassen. Sie sei nun deutlich positiver gestimmt hinsichtlich des Ergebnispotenzials eines Programms für eine bessere Gesundheitsversorgung in den USA (BPCI), schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Mittwoch. Dieses Programm ist ein Pilotprojekt in den USA und schreibt Pauschalzahlungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor./ck/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2016-09-21/10:28

ISIN: DE0005785802