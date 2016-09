Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Jenoptik anlässlich des Abschieds des aktuellen Vorstandschefs im kommenden Jahr auf "Halten" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Michael Mertin habe den Technologiekonzern von Problemen befreit und zehn Jahre für Stabilität gesorgt, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer Studie vom Mittwoch. In den vergangenen Jahren habe allerdings der Drang zu Neuem deutlich nachgelassen. Dabei sollte Jenoptik sein Portfolio durchaus weiter optimieren und sich auf den Bereich Photonics konzentrieren. Der Wechsel an der Führungsspitze bietet aus seiner Sicht also auch Chancen./ag/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0026 2016-09-21/11:27

ISIN: DE0006229107