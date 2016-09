Die Commerzbank hat die Einstufung für Jenoptik anlässlich des Abschieds des Vorstandschefs 2017 auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Es sei eine Überraschung, dass Michael Mertin seinen Vertrag nicht verlängere, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Mittwoch. Er habe in den vergangenen zehn Jahren einen außerordentlich guten Job gemacht. An der Strategie des Technologiekonzerns dürfte sich aber nichts ändern, glaubt der Experte./ag/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2016-09-21/12:53

ISIN: DE0006229107