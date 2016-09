Die NordLB hat Ströer mit "Halten" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Werbespezilaist habe sich im ersten Halbjahr gut entwickelt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Von Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren sollten die Aktionäre über höhere Dividenden profitieren. Belastend sei vor allem die Shortspekulation eines US-Hedgefonds./ag/tav

ISIN: DE0007493991