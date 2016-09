Die Privatbank Berenberg hat Krones nach einer hauseigenen Investorenkonferenz in München auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne sprach in einer Studie vom Mittwoch von durchwachsenen Signalen des Herstellers für Getränkeabfüllanlagen. Finanzvorstand Michael Anderson habe zwar von Preisdruck gesprochen, doch die Margenziele des Unternehmens schienen nicht in Gefahr zu sein./gl/fbr

