21.09.2016 15:25

Am heutigen Tag haben die Premicon Beteiligungs GmbH sowie Premicon nahestehende Aktionäre einen Vertrag über den Verkauf ihrer Beteiligung in Höhe von 76,94 % bzw. von 20,38 % (insgesamt 97,32 %) des Grundkapitals an der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG (KD) an die KD River Invest GmbH, ein Tochterunternehmen der River Advice AG, Basel, geschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 5.600.000,00 zzgl. eines etwaigen Earn-Out. Die Übertragung der Aktien auf die KD River Invest GmbH soll bis Mitte Oktober 2016 erfolgen. Danach wird die KD River Invest GmbH den außenstehenden Aktionären der KD ein Pflichtangebot auf Erwerb ihrer Aktien machen.

Die River Advice ist ein europaweit führendes, unabhängiges Kompetenz- und Serviceunternehmen für die Flusskreuzfahrtindustrie. Mit maßgeschneiderten, transparenten Modulen erbringt River Advice für Reiseveranstalter und Schiffsbesitzer Beratungsleistungen, administratives Management sowie die ganze Palette an operativen Dienstleistungen (Nautik-Technik, Hotel- Catering, Neubauten / Umbauten, Havarie- und Versicherungsmanagement).

Der KD Vorstand bewertet den Verkauf positiv: Mit dem Käufer wurden Wachstumspotenziale aus Synergien und aus dem Ausbau der Geschäftsfelder gründlich analysiert und Strategien zur Umsetzung vereinbart. Die Kerngeschäfte der KD werden dabei weitergeführt, das Führungsteam der KD setzt seine bisherige Arbeit verantwortlich fort.

Köln, den 21. September 2016

KÖLN-DÜSSELDORFER

Deutsche Rheinschiffahrt AG

Dr. Achim Schloemer Thomas Günther

