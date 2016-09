Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg, 21.09.2016 (pta030/21.09.2016/17:04) - Wechsel im Aufsichtsrat der Edel

AG



Hamburg, 21.09.2016

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Joerg Pfuhl scheidet aus dem Aufsichtsrat aus, Dr.

Markus Conrad als Nachfolger bestellt



Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende der Edel AG, Dr. Joerg Pfuhl, sein

Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 01.10.2016 auf eigenen Wunsch niedergelegt

hatte, hat das Amtsgericht Hamburg (Registergericht) dem Antrag des Vorstands

nach § 104 Abs. 1 AktG entsprochen und durch Beschluss vom 19.09.2016 Herrn Dr.

Markus Conrad zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.



Dr. Joerg Pfuhl ist seit Mai 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der Edel AG und

übernahm im Mai 2014 dessen Vorsitz. Zum 1. September 2016 hat Dr. Joerg Pfuhl

als CEO die Gesamtverantwortung für die deutschen Buchverlage der Holtzbrinck

Publishing Group übernommen und steht daher nicht mehr als Aufsichtsratsmitglied

zur Verfügung.



Dr. Markus Conrad wird ab 01.10.2016 als Mitglied den Aufsichtsrat

vervollständigen und ist zunächst bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung,

auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden kann, bestellt. Es ist geplant,

dass er auf der voraussichtlich im Mai 2017 stattfindenden ordentlichen

Hauptversammlung zur Wahl stehen wird. Es ist zudem geplant, Herrn Dr. Markus

Conrad zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Dr. Markus Conrad ist

derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Tchibo GmbH, dort scheidet er Ende

des Jahres aus.



Dem Aufsichtsrat der Edel AG gehören unverändert der in diesem Jahr gewählte

Christian Schantz, sowie Joel Weinstein an.



(Ende)



Aussender: Edel AG

Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Timo Steinberg

Tel.: +49 40 89085-0

E-Mail: timo.steinberg@edel.com

Website: www.edel.com



ISIN(s): DE0005649503 (Aktie), DE000A1X3GV3 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1474470240875



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2016 11:04 ET (15:04 GMT)