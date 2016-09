The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.09.2016

ISIN Name



CNE100001T98 DALIAN WANDA COM.PPTYS H

DE000A1MBEG8 MING LE SPORTS AG

DE000A119M18 SOURCE-S.MAN GLG AS.P.ADZ

IE00BJVD4K83 SOURCE-RUS.E.SMID ETF AEO

IE00B59D1459 SOURCE-S.MAN GLG EUR.PL.A

US0442091049 ASHLAND INC. (NEW) DL 1

US26833A1051 E-COM.CN.DANG.CL.A.SP.ADR

US30241L1098 FEI CO.

XS1076715108 ARDAGH FIN.HLDGS14/19REGS