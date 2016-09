Essen (ots) - Wer gibt sein Kind schon gern in eine Container-Kita? Natürlich sind keine Übersee-Container gemeint, "moderne Modulbauten" will Essen aufstellen, um eine Notlage zu meistern. So manche Schulklasse musste schon in solche Kisten ausweichen, weil ihr Gebäude marode war. Eine ganze Fachhochschule hat Mülheim aus Containern errichtet. Und doch bleiben sie ein enges, blechernes Provisorium, das man Kindern nicht zumuten mag. Ein Symbol für Mangel.



Es wäre nun leicht, von Essen innovativere Lösungen zu fordern. Aber geschimpft wurde vor zwei Jahren auch über Duisburg, das als erste Stadt ein Zeltlager für Flüchtlinge errichtete. Standards sind immer auch eine Frage der Umstände. Ein modernes Modul, das die Kinder sich aneignen können, ist wahrscheinlich besser als so mancher umgemodelte Mehrzweckraum.



Nicht die Flüchtlinge sind übrigens der Hauptgrund für die vorübergehende Kita-Knappheit - es wird ja schon gebaut. Der Zuzug aus Südeuropa fällt deutlich stärker ins Gewicht. Und die Demografen haben schlicht geirrt: Die Deutschen bekommen mehr Kinder als vorhergesagt. Und das ist doch eigentlich eine erfreuliche Nachricht.



