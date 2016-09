Ex-IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff will Minuszinsen drastisch erhöhen und dies mit einem weltweiten Bargeldverbot durchsetzen. - Bargeldinitiativen: "Verblendete Enteignungspläne". "Rogoff spricht sich nicht nur für die Fortführung der völlig verfehlten Zentralbankpolitik aus, er will sie sogar noch potenzieren und hierfür ein Kernelement der Freiheit opfern", so kommentiert Prof. Joachim Starbatty, Erstunterzeichner der ...

