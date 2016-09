Solvesta AG: Veräußerung des Teilkonzerns 'fan & more' an einen strategischen Partner der Flacks Group

23.09.2016 16:08

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Ad hoc-Meldung vom 23. September 2016

Solvesta AG, München:

Veräußerung des Teilkonzerns "fan & more" an einen strategischen Partner der Flacks Group.

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat heute einen Vertrag zur Veräußerung des Teilkonzerns "fan & more" an die Flacks Group geschlossen.

Über den Kaufpreis für den im November 2015 übernommenen operativen Geschäftsbetrieb der fan&more wurde Stillschweigen vereinbart.

Die von der Solvesta AG gewährten Darlehen valutieren in voller Höhe weiter. Ferner gibt es für die Solvesta AG die Option, Darlehen in der Zukunft in Eigenkapital zu wandeln.

Der Vorstand

Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu, sascha.schwarzkopf@solvesta.eu, hans-martin.schneider@solvesta.eu, eckhard.geulen@solvesta.eu

