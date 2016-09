Adinotec AG: Insolvenz aufgehoben und Kapitalmassnahmen eingeleitet

23.09.2016

Nachdem alle Vorgaben des Insolvenzplans erfüllt worden sind wurde heute vom Amtsgericht Darmstadt das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Adinotec AG aufgehoben. Somit ist das Unternehmen nun offiziell aus der Insolvenz und von sämtlichen Altverbindlichkeiten befreit.

Der Vorstand kann sich in Abstimmung mit dem Mehrheitsaktionär von jetzt an noch mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Zwischenfinanzierung der Adinotec AG bis zur Umsetzung der von der Hauptversammlung am 8. 8. 2016 beschlossenen Kapitalmassnahmen hat der Mehrheitsaktionär zugesagt.

Adinotec AG
contact@adinotec.com
www.adinotec.com

Adinotec AG
Hohenzollernstraße 89
80796 München
Deutschland

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München; Open Market in Frankfurt

ISIN DE000A0EQWK9

