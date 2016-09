Enterprise Holdings Limited: Vorstand der Enterprise Holdings Limited bestellt Verwalter zum Schutz von Vermögen und Geschäft

Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache

24.09.2016 15:43

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vorstand der Enterprise Holdings Limited bestellt Verwalter zum Schutz von Vermögen und Geschäft

Der Vorstand der Enterprise Holdings Limited (EHL) hat gestern bei einem britischen Registergericht die Bestellung von Verwaltern (Administrators) beantragt um die Vermögenswerte und das Geschäft der EHL zu schützen und zu sichern.

Die gerichtliche Bestellung von Stephen Conn und Jonathan Avery-Gee von CG&Co zu Verwaltern verschafft dem Unternehmen die Zeit, um ihr Geschäft zu überarbeiten und zu restrukturieren ohne der Bedrohung von Verfahren durch potentielle Gläubiger.

Der Vorstand der EHL wurde auf potentielle, aber fälschliche rechtliche Schritte aufmerksam, die dazu führen könnten, Mittel umzulenken, die dafür bestimmt sind, das Geschäft zu restrukturieren und neu zu gestalten. Solche Maßnahmen würden der Position aller möglichen Gläubiger schaden. Darüber hinaus ist der Vorstand zutiefst beunruhigt über Maßnahmen von Dritten in Gibraltar im Zusammenhang mit der schwebenden Auflösung der Tochtergesellschaft Enterprise Insurance Co.Plc. Die Bedenken des Vorstands schließen Maßnahmen ein, die den Anschein haben, weder im Interesse der Versicherungsnehmer noch im Interesse der Gläubiger zu sein.

Die Verwalter werden alle notwendigen Schritte ergreifen, um sich mit den beteiligten Parteien zu verständigen und sicherzustellen, dass die Interessen der Gläubiger der EHL angemessen geschützt sind.

Die Verwalter werden die Anstrengungen der Gesellschaft einige oder Teile ihres Geschäfts zu restrukturieren, einschließlich der Bestrebung, eine Managing General Agent (MGA) Lösung für das Versicherungsgeschäft zu entwickeln, überwachen.

Durch diesen Schachzug wird sichergestellt, dass EHL die Möglichkeit erhält, ihr Geschäft zu restrukturieren und die best mögliche Lösung für ihre Gläubiger zu finden.

Weitere Informationen werden in den kommenden Tagen durch die Verwalter erfolgen.

Ende der Adhoc Meldung

Die Enterprise Holdings Ltd Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbietet. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleihe 2015/20 Die Anleihe 2015/20 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 30. März 2015 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1ZWPT - ISIN: DE000A1ZWPT5).

Anleihe 2012/17 Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 26. September 2012 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4). Das ursprüngliche Emissionsvolumen lag bei 35 Mio. Euro. Im Rahmen des am 26. März 2015 beendeten Umtauschangebotes wurden Anleihen im Volumen von nominal 6,3 Mio. Euro in die neu begebene Anleihe 2015/20 umgetauscht. Darüber hinaus nahm die Gesellschaft im Oktober 2015 Anleihen im Nominalbetrag von 9,2 Mio. Euro von einem Investmentfonds zurück. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 aktuell 19,5 Mio. Euro.

Für weitere Informationen zu den Anleihen besuchen Sie bitte die Bereiche "Anleihe 2015/20" und "Anleihe 2012/17" auf unserer Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de .

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an:

max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331

München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

Mitteilende Person gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 u.a.: Andrew John Flowers, Vorsitzender des Vorstandes der Enterprise Holdings Limited

WICHTIGER HINWEIS - Disclaimer Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden.

24.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Enterprise Holdings Limited 47 Esplanade JE1 0BD St. Helier Jersey Telefon: +49 89 -1392889-0 Fax: E-Mail: ir@enterprise-holdings.de Internet: www.enterprise-holdings.de ISIN: DE000A1G9AQ4, DE000A1ZWPT5 WKN: A1G9AQ, A1ZWPT

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5

AXC0004 2016-09-24/15:43