LANXESS unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Chemtura

LANXESS Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

26.09.2016 00:24

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Köln - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Chemtura Corporation einen Vertrag zur Übernahme von Chemtura unterzeichnet. Chemtura ist einer der großen global tätigen Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. LANXESS bietet einen Preis von 33,50 US-Dollar in bar je ausstehender Chemtura-Aktie.

Für den Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro hat LANXESS eine Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung wird zeitnah über Unternehmensanleihen sowie eine Hybrid-Anleihe abgelöst. Darüber hinaus wird LANXESS vorhandene Barmittel zur Finanzierung verwenden. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung sowohl der Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen. Der Vollzug wird für Mitte 2017 erwartet.

Chemtura beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und ist an 20 Standorten in 11 Ländern aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Philadelphia, Pennsylvania. In den letzten vier Quartalen erzielte der börsennotierte Konzern einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 245 Mio. Euro. Rund 45 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Cabernet in Nordamerika. Neben den Additiven zählen Urethane und Organometalle zum Portfolio.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen erweitert das Geschäft von LANXESS mit Additiven für Schmierstoffe und Flammschutzmittel wesentlich.

Der von LANXESS angekündigte geplante Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio. Euro wird vor dem Hintergrund der Akquisition nicht durchgeführt.

Köln, 25. September 2016

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.

Weitere wichtige Hinweise Diese Mitteilung bezieht sich auf einen beabsichtigten Erwerb der Chemtura Corp. durch die LANXESS AG. Die hierin enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Erwerb und keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung. Die Wertpapiere der Lanxess AG werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich gehandelt. Die vorgeschlagene Transaktion wird den Aktionären von Chemtura Corp. zur Entscheidung vorgelegt. In diesem Zusammenhang beabsichtigt Chemtura Corp., ein Proxy Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") einzureichen und dieses den Aktionären von Chemtura Corp. postalisch zu übermitteln. INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN NACHDRÜCKLICH AUFGEFORDERT, VOR EINER ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG DAS ENDGÜLTIGE PROXY STATEMENT HINSICHTLICH DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION UND SÄMTLICHE WEITEREN BEI DER SEC BEREITS EINGEREICHTEN ODER NOCH EINZUREICHENDEN UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD DIESE ZUR VERFÜGUNG STEHEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION ENTHALTEN. Investoren und Aktionäre können auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenfrei Kopien des Proxy Statements sowie jeder Änderung und Ergänzung davon sowie aller weiteren wichtigen Unterlagen zu Chemtura Corp. erhalten, sobald diese bei der SEC eingereicht sind. Die von Chemtura Corp. bei der SEC eingereichten Unterlagen sind ebenfalls unter http://investor.chemtura.com unter der Rubrik "Financials & Filings" verfügbar. Aktionäre der Chemtura Corp. können zudem kostenfrei eine Kopie des finalen Proxy Statements bei der IR Abteilung von Chemtura Corp. unter Telefon + 1 (203) 573-2153 erhalten.

26.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft Kennedyplatz 1 50569 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 8885-0 Fax: +49 (0)221 8885-4944 E-Mail: ir@lanxess.com Internet: www.lanxess.com ISIN: DE0005470405 WKN: 547040 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE0005470405

AXC0001 2016-09-26/00:24