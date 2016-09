Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta013/26.09.2016/11:06) - Veröffentlichung von Insiderinformationen

gemäß Artikel 17MAR



Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN

DE000A1G7JQ9,), hat sich mit Bezug auf die Unternehmensanleihe erneut einem

Ratingprozess unterzogen. Die BaFin anerkannte Rating Agentur Creditreform hat

die Einstufung der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und an

der Wiener Börse notierten SANOCHEMIA vorgenommen.



Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der SANOCHEMIA von B- auf

B heraufgestuft (Outlook: stabil).



Mit dem vorliegenden Rating wir dem Sanochemia Konzern eine ausreichende Bonität

attestiert.



Die wesentlichen Gründe für die Anhebung des Ratings auf B war die finalisierte

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1G7JQ9. Die

gesteigerten Umsatzerlöse zum Halbjahr (31.03.2016) wurden weniger stark von

Einmalerträgen aus Produktlizensierungen beeinflusst als zum Vorjahreszeitpunkt.

Die anhaltend unterdurchschnittliche Profitabilität, sowie die Liquiditätslage

(bereinigt um die Erlöse aus der Refinanzierung) waren aus Sicht der

Creditreform Rating AG limitierend für eine deutlichere Ratingverbesserung. Der

einjährige Ratingausblick ist stabil.



"Wir freuen uns, dass die bereits geleistete Vorarbeit hinsichtlich der

Refinanzierung unserer Anleihe sowie die gesteigerten Umsatzerlösen

Berücksichtigung gefunden haben und zu einer Verbesserung des Ratings geführt

haben." so Dr. Stefan Welzig, CFO.



Das Rating-Zertifikat wurde auf der Internetseite der Sanochemia unter

http://www.sanochemia.at/de/investoren/unternehmensrating/ veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Bettina Zuccato

Tel.: +43 1 3191456-336

E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at

Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; MTF - Mid Market in

Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1474880760980



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 26, 2016 05:06 ET (09:06 GMT)