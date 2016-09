Enterprise Holdings Limited: Wichtige Information an die Anleihegläubiger der Enterprise Holdings Limited - in Administration (EHL)

Wichtige Information an die Anleihegläubiger der Enterprise Holdings Limited - in Administration (EHL)

Am 23. September 2016 wurden Stephen Leonard Conn und Jonathan Avery-Gee vom Obersten Gerichtshof in England zu Verwaltern der EHL ernannt. Das Gericht bestätigte dabei, dass das Zentrum der Hauptinteressen der EHL sich nunmehr im Vereinigten Königreich von England befindet.

Die Aufgabe der Verwalter ist die Vermögenswerte der EHL zu schützen und es ist ihre Pflicht im besten Interesse aller Gläubiger zu agieren. Angesichts der gegenläufigen Interessen, die möglicherweise einen Angriff auf die Vermögenswerte der EHL darstellen, werden keine Zahlungen an jedwede Gläubiger oder Anspruchsteller geleistet, solange die Verwalter ihre Untersuchungen bezüglich der Insolvenz der EHL durchführen und festlegen, welche Schritte ergriffen werden können um das maximale Ergebnis zugunsten aller Gläubiger zu realisieren. Das umfasst sämtliche fälligen und zukünftig fälligen Zinszahlungen an die Anleihegläubiger der EHL.

In den kommenden Tagen wird eine weitere Pressemitteilung mit Details für alle Gläubiger hinsichtlich der Weiterführung der EHL veröffentlicht.

In der Zwischenzeit können Anleihegläubiger ihre Fragen (in englischer Sprache zum Zwecke der rascheren Beantwortung) direkt an die Email Adresse ehlbondholders@cg-recovery.com senden. Die Verwalter werden darauf umgehend antworten.

Die Enterprise Holdings Ltd Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbietet. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleihe 2015/20 Die Anleihe 2015/20 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 30. März 2015 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1ZWPT - ISIN: DE000A1ZWPT5).

Anleihe 2012/17 Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird seit 26. September 2012 im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4).

Für weitere Informationen zu den Anleihen besuchen Sie bitte die Bereiche "Anleihe 2015/20" und "Anleihe 2012/17" auf unserer Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de .

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an:

max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331

München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de oder schreiben

sie in englischer Sprache direkt an die Verwalter: ehlbondholders@cg-recovery.com

Mitteilende Person gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 u.a.: Stephen Leanoard Conn und Jonathan Avery-Gee Administrators von Enterprise Holdings Limited - In Administration

Bitte beachten sie, dass die Verwalter als Beauftragte des Unternehmens handeln ohne in irgendeiner Weise persönlich dafür zu haften.

