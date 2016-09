Die US-Bank Citigroup hat AB Inbev auf "Buy" belassen. Sowohl seit Jahresbeginn, als auch seit dem britischen Brexit-Votum gehöre die Aktie des Brauereikonzern zu den am schlechtesten gelaufenen Konsumtiteln, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer Studie vom Montag. Verantwortlich dafür seien die Sorgen wegen der Übernahme von Konkurrent SABMiller. Dessen Aktionäre dürften der Transaktion aber zustimmen, was zum Kurstreiber für AB Inbev werden sollte./gl/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2016-09-26/15:46

ISIN: BE0003793107