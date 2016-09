Agrar Invest Romania AG: Agrar Invest Romania AG erwartet Eintragung der Verschmelzung auf die nicht börsennotierte Agroinvest Plus AG und Einstellung des Börsenhandels am 28.09.2016

26.09.2016

Agrar Invest Romania AG erwartet Eintragung der Verschmelzung auf die nicht börsennotierte Agroinvest Plus AG und Einstellung des Börsenhandels am 28.09.2016

Traunreut, den 26.09.2016

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Agrar Invest Romania AG (auch "Gesellschaft" oder "AIR") gemeinsam mit der nicht börsen- und nicht freiverkehrsnotierten Agroinvest Romania AG, Traunreut (auch "AIRO") auf die ebenfalls nicht börsen- und nicht freiverkehrsnotierte Agroinvest Plus AG, Traunreut (auch "AIP") hat die Gesellschaft heute die Mitteilung erhalten, dass das Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein diese Verschmelzung voraussichtlich am Mittwoch, 28.09,2016, eintragen wird. Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlungen der AIR, AIRO und AIP vom 10.08.2016, mit denen unter anderem dem Entwurf des Verschmelzungsvertrags vom 28.06.2016 zugestimmt wurde, wurden nicht erhoben.

Mit Eintragung der Verschmelzung erlischt die AIR, so dass voraussichtlich am selben Tag, d.h. am 28.09.2016, der Börsenhandel mit den Aktien der AIR eingestellt wird. Es ist derzeit nicht beabsichtigt, dass die AIP umgehend nach Eintragung der Verschmelzung wieder eine Zulassung im Freiverkehr oder geregelten Markt einer deutschen oder ausländischen Börse beantragt.

Die Abwicklung des Umtauschs der Aktien der AIR in Aktien der AIP wird separat bekanntgemacht.

