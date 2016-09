HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG startet Privatplatzierung für die im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung bisher nicht bezogenen Aktien

HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

26.09.2016 18:04

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Ad hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 26. September 2016

HAMBORNER REIT AG startet Privatplatzierung für die im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung bisher nicht bezogenen Aktien.

Aktionäre der HAMBORNER REIT AG haben im heute auslaufenden Bezugsrechtsangebot bisher 15.997.602 bzw. 90,31% der angebotenen Aktien bezogen. Der verbleibende Anteil von bis zu 1.717.430 bzw. bis zu 9,69% der angebotenen Aktien soll über die Joint Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Bankhaus Lampe KG und Kempen & Co N.V. heute nach Handelsschluss im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zum Preis von EUR 9,40 pro angebotener Aktie angeboten werden.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des am 12. September 2016 veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX

ISIN DE0006013006

